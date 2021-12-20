إجازة طارئة للموظفين المتضررين من الفيضانات في ماليزيا

المصدر: كوالالمبور ■ د.ب.أ

ذكر رئيس وزراء ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب، أن الحكومة وافقت على منح إجازة طارئة للموظفين الحكوميين، المتضررين من الفيضانات، التي ضربت العديد من الولايات، طبقاً لما ذكرته صحيفة «ذا ستار» الماليزية، أمس.

وتابع أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص، فإنه يأمل أيضاً في أن يتخذوا مبادرة مماثلة من خلال منح إجازة طارئة للموظفين المتضررين من الفيضانات. وأضاف أنه على الرغم من أنه ليس هناك قانون يمكن أن يفرض على المديرين منح إجازة للموظفين في مثل تلك الظروف، فإن أصحاب العمل يمكنهم القيام بذلك على أساس إنساني. وكانت السلطات الماليزية أجلت ما إجماليه 3583 شخصاً من ضحايا الفيضانات في خمس مناطق حيث نقلتهم إلى 46 مركزاً مؤقتاً للإجلاء.

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