رجل يتعرض للضرب حتى الموت في الهند

المصدر: نيودلهي - أ ف ب

تعرض رجل للضرب حتى الموت في الهند السبت بعد محاولته "تدنيس المعبد الذهبي"، أبرز معابد السيخ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن شخصاً مجهول الهوية قفز فوق سور الحرم الداخلي للمعبد خلال صلاة للسيخ مساء السبت في أمريتسار في ولاية البنجاب، شمال غرب الهند.

وأوردت قناة "إن دي تي في" التلفزيونية أن الرجل حاول الاستيلاء على سيف موضوع أمام "غورو غرانث صاحب"، كتاب السيخ المقدس، قبل أن يمسك به الناس ثم يضربونه حتى الموت.

وندد رئيس وزراء البنجاب شارانجيت سينغ تشاني بـ"العمل المؤسف للغاية والشائن" في سلسلة تغريدات مساء السبت. وأمر بفتح تحقيق لكشف "الدافع والمتورطين الحقيقيين وراء هذا العمل الشنيع".

ويُعد الدفاع عن "غورو غرانث صاحب" ومعابد السيخ ضد التدنيس قضية حساسة للغاية بالنسبة الى طائفة السيخ.

وقام حراس رئيسة الوزراء الهندية السابقة إنديرا غاندي باغتيالها في عام 1984 بعد أن أمرت الجيش بشن هجوم عنيف على المعبد الذهبي لطرد الانفصاليين. وأثار اغتيالها صدامات في العاصمة نيودلهي أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف من السيخ.

والعام 2015 ، تم سحب فيلم مثير للجدل عن السيرة الذاتية لمؤسس ديانة السيخ، جورو ناناك، بعد احتجاجات على تجسيده في شكل بشري، وهو ما يتعارض مع مبادئهم.

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