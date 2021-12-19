منعت أعز صديقاتها من حضور زفافها بسبب «جمالها»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

زعمت عارضة أزياء في ألمانيا أن اعز صديقة لها، سحبت في اللخظة الاخيرة دعوة زفافها، ومنعتها من الحضور، لأن العروس اعتقدت أنها «فائقة الجمال» بفستانها الذي كانت قد اختارته لها شخصيا.

وأوضحت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية أن الشابة التي التي تدعى ألينا، وهي من مدينة هايدلبرغ، تفاجأت قبل أيام بحفل زفاف صديقتها وهي تخبرها بأنها سحبت دعوتها لها لحضور حفل الزفاف.

وأكدت ألينا أن السبب هو أنها ظهرت بشكل «فائق الجمال» بفستان الحفلة.

وقررت ألينا مشاركة القصة على TikTok وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وحصلت على أكثر من 6 ملايين مشاهدة وأثارت عاصفة من الردود.

وأكدت عارضة الأزياء أنها بالرغم من إحساسها «بالخيانة» من قبل صديقتها المقربة، إلا أنها أحبت الفستان كثيرا وحصلت على صور جميلة جدا من «هذه التجربة».

وانتقد العديد من النشطاء تصرف العروس، مؤكدين أنها صديقة غير حقيقية لأن الصديق الحقيقي سيسعد عندما يظهر أصدقاؤه بشكل أنيق.

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