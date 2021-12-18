مليون طفل معرضون للعنف في لبنان

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

نبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس، إلى أن مليون طفل على الأقل معرضون حالياً لخطر العنف المباشر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وتداعياتها على حياة السكان اليومية. ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق الانهيار مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. وأوضحت المنظمة أنّ طفلاً من بين كل طفلين معرض «لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في وقت تكافح الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد».

وأحصت الـ«يونيسف» ارتفاع حالات الاعتداء على الأطفال، التي تعاملت معها وشركاؤها، بنحو 50% بين أكتوبر 2020 وأكتوبر 2021.

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