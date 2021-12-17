"واقعة قتل شنيعة".. مدمن يقتل 7 من أقاربه وجيرانه ويلقى مصرعه برصاص الشرطة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت مدينة طبرق الليبية جريمة أدت إلى مقتل 8 أشخاص بمن فيهم الجاني وهو أحد المدمنين على المخدرات.

وقالت وزارة الداخلية الليبية إن تلقت مديرية أمن طبرق صباح اليوم الجمعة بلاغ مفاده قيام شخص مدمن للمخدرات يدعى "محمــد مفتــاح صالــح عبد ربــه" بارتكاب "واقعة قتل شنيعة" راح ضحيتها سبعة أشخاص من أقاربه وجيرانه.

وأوضحت أنه على إثر ذلك البلاغ كلفت المديرية دوريات قسم شرطة النجدة بالتوجه للمكان لضبط الجاني، ولكنه قام بإطلاق النار على رجال الشرطة، الأمر الذي استدعى التعامــل مــع مصــادر النيــران واقتحــام المزرعــة المتواجــد بهــا مما أدي إلى اصابته وفارق الحياة على إثرها.

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