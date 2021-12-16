مسن مصري يتصدر منصات التواصل الاجتماعي: «حلال يا ولد عمي؟» (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر فيديو لرجل مصري، منصات التواصل الاجتماعي، بعد ما أبداه من «طيبة»، و«رضا»، خلال مشاركته في أحد البرامج التي تقوم على مبدأ توجيه بعض الاسئلة للمشاركين مقابل الفوز بملغ مالي في حال الفوز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل كبير، وأعرب العديد عن تأثرهم ومحبتهم لهذا المس، مثنين على «رضاه» وعلى «طيبته وصدقه».

وكانت حلقة حديثة من برنامج «مذيع الشارع» المشهور في مصر، نشرها الإعلامي المصري، أحمد رأفت، مقدم البرنامج على حسابه في «تويتر»، حيث قابل رجلا مسنا يدعى عبد العظيم، وسأله عن الشيء الذي يرتديه على رأسه، ليجيب الرجل إنها «عمة أو عمامة»، ويفوز بثلاثة آلاف جنيه، فما كان من الرجل إلا أن دخل في صدمة (من شدة الفرح)، وقال للمذيع: «حلال دا يا ولد عمي».

وكرر الرجل المسن تسائله عن «شرعية الأموال» أكثر من مرة، في حين ذلك، لم يتمكن المذيع من تمالك نفسه واحتضن المسن، وتوجه إليه بسؤال آخر، عما يحمله، ليجيب عبد العظيم أنه «قفص عيش»، حيث فاز بجوابه بخمسة آلاف جنيه أخرى، وهنا واصل المسن البكاء سائلا أحمد رأفت: «يعني حلال الفلوس دي؟».

هي الفلوس ديه حلال يا ابن عمي اجابه صدمتني وبكاء الراجل يوجع القلب #مذيع_الشارع #أحمد_رأفت #جبر_الخواطر pic.twitter.com/ZssJEkLmWg — Ahmed Rafat (@AhmedRafat) December 14, 2021

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