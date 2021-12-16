فمه الكبير «جدا» أدخله موسوعة غينس للأرقام القياسية «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دخل مراهق من ولاية مينيسوتا الأمريكية موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية بسبب فمه الكبير جدا، بعد أن بلغ حجم فمه مفتوحا عند التثاؤب 4 إنشات (حوالي 10 سنتميترات).

وكان الشاب إسحاق جونسون حصل لأول مرة على الرقم القياسي في عام 2019 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما، بعد أن بلغ حجم فجوة فمه 3.67 بوصات (حوالي 9 سنتميترات)، لكنه خسر الرقم القياسي لمراهق في ولاية نسلفانيا بعد بضعة أشهر فقط.

وتعليقا على فوزه باللقب، علق جونسون: «أعتقد أن فمي ينمو مع تقدمي في العمر»، مشيرا إلى أنه تلقى دعوة للظهور في برنامج تلفزيوني عن حاملي غينيس للأرقام القياسية في إيطاليا العام المقبل.

وأضاف: «كانت تجربة مدهشة لا تنسى، وأنا محظوظ جدا لأنني مررت بها بشكل طبيعي.. فقط أن يكون لدي فم كبير بشكل طبيعي».

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