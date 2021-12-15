مضيفة جوية تتمرد على التقاليد وتذهب إلى بيت عريسها لتأخذه على الحصان الأبيض.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

من التقاليد الشائعة أن يدخل العرسان إلى مكان الزفاف، يمتطون، إلا أن عروساً هندية كسرت الصورة النمطية، وتحدت الأعراف والتقاليد، حيث ركبت العروس أنوشكا جوها حصانًا أبيض إلى مكان زفافها للتوجه في البداية إلى بيت عريسها.

وقادت أنوشكا، وهي مضيفة جوية كبيرة في شركة Indigo Airlines، أمس الثلاثاء موكب زواجها على حصان أبيض مع أقاربها وأصدقائها بعد رقصها على أنغام الموسيقى.

وصلت العروس، التي كانت ترتدي فستاناً أبيض وتركب حصاناً أبيض، لأول مرة إلى منزل العريس جيت موخارجي، والذي انضم إلى الموكب في سيارة.

وتقول والدة أنوشكا عما فعلته: "منذ الطفولة كنت تتساءل لماذا فقط العريس يركب الفرس الأبيض ويذهب إلى منزل العروس. لماذا لا يكون العكس؟ اعتدنا أن نقول لها أن هذه تقاليد تتبعها أجيال لكنها لم نستطع إقناعها أبدًا. وكانت تقول دائماً إنها ستخالف التقاليد وتفعل العكس".

وقال والد العريس للصحافيين المحليين: "لا يكفي الحديث عن مساواة المرأة واستحقاقها. يجب علينا أيضًا ممارستها والسماح لفتياتنا بقيادة الموكب إذا رغبن في ذلك. يجب أن نسمح لزوجاتنا بفعل الشيء نفسه".

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