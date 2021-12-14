السعودية.. سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من حادث على طريق سريع.. فيديو

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
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نشر حساب "داش كام السعودية" الهادف "لتحسين ثقافة القيادة"، مقطع فيديو لحادث تصادم كاد يودي بحياة قائد دراجة نارية، بعدما صدمه قائد مركبة أثناء انشغاله بالجوال، على طريق سريع.

وبين مقطع الفيديو اصطدام سيارة بالدراجة النارية من الخلف في لحظة خطيرة، حيث جاء اصطدامها بالوقت الذي كانت تعبر فيه شاحنة، كادت تدهس قائد الدراجة النارية.

 

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