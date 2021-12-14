السعودية.. سائق دراجة نارية ينجو بأعجوبة من حادث على طريق سريع.. فيديو
نشر حساب "داش كام السعودية" الهادف "لتحسين ثقافة القيادة"، مقطع فيديو لحادث تصادم كاد يودي بحياة قائد دراجة نارية، بعدما صدمه قائد مركبة أثناء انشغاله بالجوال، على طريق سريع.
وبين مقطع الفيديو اصطدام سيارة بالدراجة النارية من الخلف في لحظة خطيرة، حيث جاء اصطدامها بالوقت الذي كانت تعبر فيه شاحنة، كادت تدهس قائد الدراجة النارية.
#صيد_الداش_كام— داش كام السعودية (@Dashcamksa1) December 12, 2021
بسبب الجوال.. الله ستر على راعي الدباب مادخل تحت التريلة! pic.twitter.com/wd7b3f8tKK
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