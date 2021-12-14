محاولة للتلاعب في مسار التحقيق مع كريم الهواري.. تطورات مثيرة في قضية دهس 4 شباب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اتهم مالك المنزل الذي سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به حادث التصادم الذي أدى إلى مصرع 4 طلاب في مصر، محاميين إثنين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات لاتلافه. بحسب «اليوم السابع»

ويجري رجال المباحث في مصر تحريات مكثفة، بعدما ادعى المحاميان أنهما تابعان لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه في اليوم التالي إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق في الحادث، للتأكد من هوية الشخصين.

وفوجئ مالك المنزل بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، ويجري الآن التحقيق معهما في الاتهام المنسوب إليهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

وكان النائب العام المصري، حماده الصاوي، قد أمر «بإحالة المتهم كريم الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري، محبوسا إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عما اتهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة طلاب، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا، وتحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها، وأخرى مسكرة».

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