بينهم 3 أشقاء.. تشييع ضحايا حادث "التوك توك" في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شيع المئات من أهالي محافظة البحيرة في مصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، جثامين ضحايا الحادث الذي وقع على الطريق الزراعي، بين سيارة ملاكي وتوك توك، نتج عنه 4 وفيات، بينهم 3 أشقاء، وسائق التوك توك.

وكان مركز أبو حمص شهد حادثة تصادم مروع، حيث اصطدمت سيارة ملاكي مع توك توك، ما نتج عنه مصرع 4 أشخاص من مستقلي الأخير، بينهم 3 أشقاء، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي وأبو حمص المركزي.

وتلقت الشرطة المصرية بلاغاً يفيد بوقوع الحادثة، على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة - الإسكندرية.

وانتقل ضباط المباحث إلى موقع الحادثة، وتبين من الفحص، أنه في أثناء سير قائد سيارة ملاكي، على الطريق الزراعي؛ فوجئ بتوك توك، ولم يستطع تفاديه، واصطدم به؛ مما نتج عنه وفاة 4 أشخاص، بينهم 3 أشقاء، وسائق التوك توك.

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