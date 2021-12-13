ملكة جمال الكون 2021 هندية في 27 من العمر (صور)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حفل أقيم بمنتجع إيلات الإسرائيلي المطل على البحر الأحمر توجت ملكة جمال الهند، هارناز ساندو، رسميا ملكة جمال الكون لسنة 2021.

وتغلبت ساندو (21 عاما) على 79 متسابقة من مختلف البلدان والأقاليم، بما في ذلك وصيفة ملكة جمال باراغواي، نادية فيريرا، وملكة جمال جنوب إفريقيا الثانية، لاليلا مسوان.

وحصلت ساندو على التاج من قبل ملكة جمال الكون 2020 أندريا ميزا، قبل أن تقوم بأول جولة لها كملكة جمال الكون الجديدة على خشبة المسرح.

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