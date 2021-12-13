ثعلب يضحك كالأطفال يلفت انتباه العالم... «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تصدر فيديو طريف لثعلب يضحك بطريقة غريبة، منصات التواصل الاجتماعي عالميا، وحقق الفيديو انتشارا كبيرا، ودعما من قبل المتابعين، ويوثق الفيديو الثعلب المرح وهو يصدر أصواتا تشبة أصوات الأطفال عند اللعب معه.

وعرضت شبكة «سي إن إن» مقطع الفيديو الطريف للثعلب ويدعى «ديكسي» وهو يضحك بصوت عال فيما كانت تداعبه إحدى السيدات.

وأوضحت الشبكة الأميركية إن راينز هي مؤسسة منظمة غير ربحية تسمى «أنقذ ثعلبا»، وتظهر في الفيديو وهي تداعبه وتدغدغه فيما يضحك الثعلب بصوت يشبه إلى حد كبير صوت الأطفال.

وقال مدير متجر حيوانات يدعى، جيسي سوانسون، إن راينز تربطها علاقة خاصة بالثعالب ديكسي، وذلك بعد أن تم إنقاذ الحيوان من مزارع الفراء.

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