50 قتيلاً في أعاصير تضرب وسط الولايات المتحدة

المصدر: مايفيلد ■ أ.ف.ب

لقي 50 شخصاً على الأقل حتفهم في كنتاكي بعدما ضربت أعاصير الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، متسببة بتدمير جزء من المدينة، في وقت عاثت عواصف أخرى دماراً في مناطق أخرى.

وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مباني دمرتها العاصفة، فيما تناثرت قضبان الحديد الملتوية والأشجار المقتلعة وحجارة الطوب في الشوارع تاركة وراءها واجهات منازل مدمرة. وأظهرت تسجيلات بثتها العديد من القنوات الإخبارية الأميركية ووسائل التواصل الاجتماعي لمستودع إدواردسفيل أمازون جزءاً كبيراً من السقف مقتلعاً، فيما انهار أحد جدرانه، وتناثرت المخلفات في الموقع. وأكّدت الشرطة أن عدداً من الأشخاص قضوا في المستودع. ولحقت أضرار بالعديد من مقاطعات كنتاكي جراء الإعصار الأقوى على الإطلاق.

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