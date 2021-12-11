مصرع 4 طلاب في مصر بحادث مأساوي.. والكاميرات تكشف التفاصيل

المصدر: القاهرة - متابعات

استمتعت النيابة العامة المصرية إلى أقوال نجل رجل الأعمال المتهم بالتسبب في مصرع 4 طلاب في حادث بمنطقة الشيخ زايد، أمس الجمعة، باصطدام سيارته بالسيارة التي كانوا يستقلونها، وذلك بعد أن استمعت جهات التحقيق إلى أقوال أسر الضحايا الذين اتهموه بالتسبب في وفاة أبنائهم.

ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم" فقد تحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من مكان الحادث، وتبين أنها رصدت تفاصيل وقوع الحادث لتفريغها لتحديد المسؤولية الجنائية لمرتكب الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا الأربعة كما استمعت لأقوال شهود العيان، وطالبت ضباط مباحث 6 أكتوبر باستكمال التحريات في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمنطقة 6 أكتوبر، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن ضحايا بالقرب من فرع النادي الأهلي بمنطقة الشيخ زايد، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي كان يقودها نجل رجل أعمال شهير، بسيارة أخرى في اتجاه مقر النادي الأهلي بمنطقة الشيخ زايد، ومصرع 4 طلاب من مستقلي السيارة الثانية.

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