أطباء روس يزيلون وحمة «قناع باتمان» من وجه طفلة أميركية «فيديو»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

نجح أطباء روس في إزالة «وحمة قناع باتمان» بشكل نهائي من وجه فتاة أميركية بالغة من العمر عامين، باستخدام جراحة رائدة.

وكشفت تقارير طبية أن لونا تافاريس-فينر، من فلوريدا، شفيت تماما من الوحمة باستخدام طرق طبية رائدة غير متوفرة في الولايات المتحدة، وستسافر الآن إلى بلدها للاحتفال بعيد الميلاد، والعودة مع بداية العام الجديد لإجراء العلاج التجميلي، بحسب صحيفة «ذي صن».

أحضرت كارول فينر (37 سنة)، من ولاية فلوريدا، طفلتها لونا، عندما كانت تبلغ من العمر ثمانية أشهر إلى مدينة كراسنودار الروسية على أمل علاج حالتها الجلدية النادرة.

وذكرت «روسيا اليوم» أنه عقب سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة، والتي قاربت 12 عملية، أزيلت الوحمة من وجه الطفلة، البالغة من العمر الآن عامين وتسعة أشهر، بفضل تقنية رائدة تسبب موت أنسجة الوحمة ونمو بشرة جديدة وصحية تحتها.

وقالت الأم كارولين إنها واجهت قرارا صعبا بإحضار لونا إلى روسيا والخضوع للعلاجات، حيث وصفها الكثيرون بأنها «مجنونة» للسفر بهذه الطريقة والخضوع لعلاجات باهظة الثمن. وأوضحت: «أردت تجنب العمليات الجراحية العنيفة التي كنت أراها لدى الأطباء الآخرين في الولايات المتحدة».

وجمعت كارولين وزوجها تياجو 69700 دولار لعلاج ابنتهما في عيادة في كراسنودار الروسية. كما حصلت العائلة على دعم متبرع روسي مجهول الهوية أطلقوا عليه اسم «المعجزة».

بدأ الدكتور بوبوف العمل في عام 2019 وقال في تصريح له هذا الأسبوع: «لقد أجرينا ست عمليات فقط لإزالة الوحمة ونجحنا في جعلها تختفي. تم تنفيذ الجزء الطبي الرئيسي من المهمة. وهذا لا يعني أننا انتهينا من العلاج على الإطلاق. نحن نسمح للونا بالاستراحة من العلاج الذي خضعت له وبعد ذلك سنقوم بإجراء العمليات الجراحية التجميلية».

وتابع: «نهدف لاحقا إلى التأكد من أن لونا لن يكون لديها أي تشوهات عندما تصل إلى السن الذي تشعر فيه بالقلق بشأن مظهرها»

وأشار الدكتور بوبوف إلى أن العلاج كان «ناجحا» وإنه «راض تماما عن النتيجة».

وأوضح الدكتور بوبوف أنه ليس من الواضح المدة التي سيستغرقها الجزء التجميلي من علاج لونا بسبب عقبات مثل وباء «كوفيد-19».

وصرحت والدة لونا: «لست نادمة على الإطلاق على تلقي العلاج هنا. لونا لا تشعر بالألم. إنها ترقص بعد ساعات قليلة من الجراحة».

وتشمل جراحات وحمة الخلايا الصباغية الخلقية الليزر والاستئصال. لكن لونا خضعت للعلاج الضوئي، وهو علاج يتضمن دواء حساسا للضوء ومصدرا للضوء لتدمير الخلايا غير الطبيعية، وفقا للتقارير الطبية.

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