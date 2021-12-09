كبش يقتل راعيا هنديا في الكويت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

في حادثة غريبة هاجم كبش قوي راعيا من الجنسية الهندية في الكويت وارداه قتيلا بعد نطحة قوية.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية أن الراعي لقي مصرعه إثر تلقيه النطحة في إحدى مزارع تربية الماشية.

وأوضح كفيله إنه أثناء تفقد الراعي الهندي للأغنام أقدم أحد الخرفان ذو القرون الكبيرة على نطحه حيث جاءت الضربة في الرأس.

وتم على أثرها نقل الراعي إلى المستشفى ولكنه فارق الحياة من شدة الضربة وسجلت قضية قتل خطأ.

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