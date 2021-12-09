قطع رأس ضحيته.. الحكم على "سفاح الإسماعيلية" اليوم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، اليوم الخميس، جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل مواطن ذبحًا، بعدما فصل رأسه عن جسده ومثّل بها أمام المواطنين، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع في القضية المعروفة إعلامياً بـ "سفاح الإسماعيلية".

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قررت في جلستها الأخيرة الاثنين الماضي تأجيل القضية إلى جلسة غدا الخميس للنطق بالحكم.

وأحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في وقت سابق، المتهم عبد الرحمن دبور الشهير بـ سفاح الإسماعيلية، لاتهامه بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء، دون مُسوغ قانوني، في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

بينما أقامت جهات التحقيق الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابين وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

قبل أن يكشف تقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.

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