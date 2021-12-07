سعودي يهدي طليقته نصف مليون ريال.. والسبب مثير للجدل «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار تصرف مواطن سعودي موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وعدد من وسائل الاعلام المحلية، حيث قام مواطن سعودي بإهداء طليقته مبلغ نصف مليون ريال بعد انفصالهما؛ لكي تتمكن من علاج نفسها من العقم.

وتنوعت ردود الفعل على هذا القرار بين داعم له، ومعتبرين أنه تصرف ينم على درجة كبيرة من النبل والأخلاق الرفيعة، بينما وجد عدد آخر أن الخطوة حتى لو بدت نبيلة إلا أنها تنم عن خيانة وتخلي عن زوجته حتى ولو كانت لاتنجب.

ولم يقف السجال عن حدود منصات التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى داخل احد البرامج التلفزيونية التي ناقشت الأمر، وتحديدا بين مذيعات برنامج «سيدتي»، حيث رأت مقدمة البرنامج مها منصور أن تصرف الرجل نبيل، لكونه أعطى طليقته أموالًا لكي يعالجها، بينما رأت زميلتها أودي الزين، أنه كان من الأفضل على الرجل أن يعطيها الأموال لكي يعالجها قبل أن يقوم بإجراء الطلاق، بحسب موقع «عاجل».

أهدى طليقته مبلغ نصف مليون ريال بعد انفصالهم للعلاج من العقم #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Yp05BNciHS — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 6, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news