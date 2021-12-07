بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم على مصري قتل جاره وابنته وأشعل النار فيهما

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم جلسة بالتجمع الخامس، للنطق بالحكم في محاكمة المتهم بقتل مواطن وابنته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات بمنطقة حلوان.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أمرت في الجلسة السابقة بإحالة أوراق المتهم لفضيلة المفتي.

وذكر أمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية أنه قتل المجني عليه إثر خلافات سابقة فيما بينهما وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "ماسورتين حديديتين"، بدائرة قسم شرطة حلوان، حيث أنه باغته حال نومه وعاجله بضربه في الرأس، وما إن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تم اثباتها طبيًا بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما كشفت تحقيقات قيام المتهم بقتل المجني عليها الطفلة عمدًا مع سبق الإصرار، فبعد ارتكابه الجريمة الأولى حاولت الفرار هاربة، ولكنه انهال عليها وضربها بذات السلاح الأبيض برأسها قاصدًا من ذلك قتلها، وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات.

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