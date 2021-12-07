الكويت.. الحبس لمواطنة باعت مقاطع فيديو فاضحة مع زوجها للنشر على "سناب شات"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أقرت محكمة كويتية حكما نهائيا بحق مواطنة بالسجن لمدة عامين وغرامة 5 آلاف دينار (16,500 دولار)، لقيامها بإرسال مقاطعها الحميمية مع زوجها للنشر عبر موقع التواصل "سناب شات" بمقابل مادي.

ولم ينشر حساب "أمن ومحاكم" الكويتي المحلي، تفاصيل القضية وحيثياتها، إلا أنه أكد صدور حكم بالسجن والغرامة بحق المواطنة بعد إرسالها مقاطع حميمية تجمعها بزوجها إلى صديقها لنشرها في "سناب شات" بمقابل مادي، وبهدف زيادة متابعيه.

وتعتبر هذه القضية الثالثة من نوعها في الكويت، فسبق أن ألقِي القبض على امرأة من جنسية آسيوية، بعد أن اتهمها زوجها، وهو مواطن كويتي، بنشر خصوصياتهما على مواقع مخلة مقابل مبالغ مالية.

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