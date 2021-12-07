إطلاق الدورة الـ 20 من حملة «نظفوا الإمارات»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت مجموعة عمل الإمارات للبيئة فعاليات الدورة الـ20 من حملة «نظفوا الإمارات» في منطقة مليحة في الشارقة، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، حيث تمكن 1200 متطوع من جمع 1005 كيلوغرامات من النفايات، وغطوا خمسة كيلومترات في المنطقة الصحراوية في المليحة، وتم فصل 150 كيلوغراماً من الورق، و35 كيلوغراماً من البلاستيك من النفايات المجمعة ليتم أخذها لمصانع إعادة التدوير.

وزود فريق المجموعة المشاركين في الحملة الذين بدؤوا بالتوافد منذ الصباح إلى الموقع الرئيس بقفازات قطنية قابلة لإعادة الاستخدام، وأكياس قابلة للتحلل لجمع القمامة، ومياه للشرب وعصائر ووجبات خفيفة، كما تم تزويد المشاركين بقمصان وقبعات قطنية مصممة خصيصاً للحملة. وتم إخطارهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وقال نائب رئيس المجموعة عبدالعزيز المدفع: «لدينا ست إمارات أخرى لتغطيتها في العشرة أيام المقبلة، على أمل انضمام المزيد من المشاركين في المواقع المختلفة من دولتنا الغالية، هذا الجهد المنسق لعقد الحملة في كل إمارة هدفه تثقيف أفراد المجتمع حول مخاطر التخلص غير الصحيح من النفايات.

• 150 كيلوغراماً من الورق، و35 كيلوغراماً من البلاستيك تم فصلها من النفايات المجمعة.

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