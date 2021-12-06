صورة من القمر تحير العلماء.. هل هذا منزل؟

المصدر: عواصم - متابعات

التقطت المركبة الصينية الجوالة "Yutu 2" صورة لما يشبه المنزل أو الكوخ أو كائن غامض، أثناء شق طريقها عبر فوهة "Von Kármán" على الجانب المظلم من القمر.

ووفق وكالة "سبوتنيك" الروسية فإن الصورة الملتقطة حازت على اهتمام واسع جداً بسبب وجود عنصر أو شيء غريب أو "كائن غامض" له شكل هندسي واضح المعالم، شبّهته وكالة الفضاء الصينية بـ"المنزل أو الكوخ" والذي رصدته المركبة الصينية

ووفق ما ذكر موقع "space" المختص بعلوم الفضاء، فقد أعرب علماء الفريق عن اهتمامهم الشديد بهذا "الكائن الغامض" الذي أصابهم بالحيرة، فيما تستمر المركبة في عبور الثرى القمري وتجنب الحفر لإلقاء نظرة فاحصة حول هذا الكائن.

وفسر بعض العلماء هذا الشكل الغريب والذي يأخذ شكل مكعب تقريباً بأنه قد يكون صخرة كبيرة أخذت مكانها بسبب حادث تصادم أحد الكويكبات بالقمر، لكن المثير في الأمر بالنسبة للبعض الآخر هو شكله "المكعب" الذي قد يدحض هذه النظريات.

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