العثور على كرتونة بها مليون يورو في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

عثرت الشرطة الاتحادية الألمانية على مليون يورو نقدية مخبأة في كرتونة في بلدة باد بنتهايم غربي ألمانيا ما أدى بالشرطة إلى اكتشاف مهرب أموال محتمل وراء هذه الواقعة.

كانت الشرطة اكتشفت هذه الأموال مساء أول أمس السبت ضمن حمولة تقلها شاحنة قادمة من هولندا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين إن الصندوق بلغت زنته 31 كيلوجراما.

وعلى إثر ذلك فتحت الشرطة تحقيقا مع سائق الشاحنة المجرية (55 عاماً) للاشتباه في ضلوعه في جريمة غسل أموال.

ويجري مكتب الجمارك في مدينة إيسن تحقيقات لمعرفة مصدر هذه الأموال المصادرة وغرض استخدامها.

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