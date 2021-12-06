العثور على قرط أثري في الدنمارك

المصدر: كوبنهاغن ■ د.ب.أ

أعلن المتحف الوطني الدنماركي، أمس، العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن الحادي عشر، يفترض أنه من الشرق الأوسط.

وتم العثور على القرط على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، في حقل بمنطقة «ويست جوتلاند».

وهذا أول اكتشاف لشيء من هذا القبيل، في الدول الإسكندنافية، طبقاً لما ذكره متحف كوبنهاغن في بيان أمس، وسيتم عرض القرط في المتحف، اعتباراً من اليوم.

وقال الخبير في المتحف، بيتر بنتز: «إنه أمر فريد من نوعه تماماً بالنسبة لنا، نحن نعرف 10 إلى 12 عينة أخرى، بمختلف أنحاء العالم، ولم نجد واحدة مثل تلك في الدول الإسكندنافية».

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