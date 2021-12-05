يعود للقرن الـ11.. العثور على قرط ذهبي نادر في بالدنمارك

المصدر: كوبنهاجن - د ب أ

أعلن المتحف الوطني الدنماركي، اليوم الأحد ، أنه تم العثور على قرط ذهبي نادر، يعود للقرن الحادي عشر، يفترض أنه من الشرق الأوسط.

وتم العثور على هذا القرط الذهبي على أيدي فرانتس فوجل فيستيرجارد، بالاستعانة بجهاز الكشف عن المعادن، في حقل بمنطقة "ويست جوتلاند".

وهذا أول اكتشاف لشيء من هذا القبيل، في الدول الاسكندنافية، طبقا لما ذكره متحف كوبنهاجن في بيان.

وسيتم عرض القرط في المتحف، اعتبارا من غد الاثنين.

وقال بيتر بنتز، الخبير في المتحف "إنه أمر فريد من نوعه تماما بالنسبة لنا. نحن نعرف 10 إلى 12 عينة أخرى، بمختلف أنحاء العالم ولم نجد واحدة مثل تلك في الدول الاسكندنافية".

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