إيطالي يحاول الحصول على لقاح «كوفيد- 19» بذراع اصطناعية

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

حاول إيطالي خمسيني، من منطقة بيمونتي، الحصول على الشهادة الصحية دون أن ينجح، إذ تلقى اللقاح على طرف اصطناعي، كما روى الجمعة رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

تقدم الرجل، مساء الخميس، إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي (شمال غرب)، وكان الطرف الاصطناعي عالي الجودة، لكن لونه وملمسه أثارا شكوك الممرضة المكلفة تلقيحه، فطلبت منه خلع قميصه، لتكتشف الحيلة.

ثم طلب الرجل من الممرضة أن تدعي أنها لم تلاحظ شيئاً فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحاً أن الرجل «سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه».

واعتباراً من بعد غد، سيتم نشر «شهادة صحية خاصة»، تُمنح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم، وتم شفاؤهم من «كوفيدـ 19»، وتسمح لحاملها بالذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطعم.

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