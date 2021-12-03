مشاجرة عنيفة بين فتاة وشاب تعطل حركة مترو انفاق القاهرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توقفت حركة المترو الانفاق في محطة جمال عبد الناصر وسط القاهرة، على أثر وقوع مشجارة عنيفة بين بين فتاة وشاب تبادل خلالها الطرفان الضرب، الأمر الذي دفع المشرفين على المحطة إلى ايقاف حركة المترو .

وبحسب "القاهرة 24" وقع العراك في إحدى عربات قطار المترو المتجه من محطة حلوان إلي منطقة المرج، وفي أثناء وصول القطار إلى محطة جمال عبد الناصر، اشتبك الجانبان بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، حيث طالبها الشاب أثناء نزوله بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدي والضرب العنيف.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب لفض المشاجرة، وتسيير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب ومشاهدة البعض الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

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