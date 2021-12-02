أرادت بيع كنبة عبر «فيسبوك» فوقعت في خطأ محرج.. ام بريطانية تثير موجة استنكار

تحولت تجربة ام بريطانية لبيع كنبة عبر صفحتها في «فيس بوك»، إلى ازمة غير متوقعة تسببت في تعرضها لحملة واسعة من الانتقادات الاذعة، التي استهجنتها الام في البداية، لتكتشف لاحقا أنها قامت بعرض طفلها للبيع وليس الكنبة.

ودون ان تعلم نشرت لوسي باتل إعلانا خاطئا على «فيسبوك»، بينما كانت تحاول بيع أريكة قديمة في منزلها.

و وبحسب موقع «سكاي نيوز»عرضت لوسي على «فيسبوك» صورة لابنها أوسكار البالغ من العمر سبعة شهور، مع منشور قالت فيه: «للبيع العاجل اليوم».

ونقلت صحيفة «ذا ميرور» البريطانية عن لوسي قولها: «ارتكبت خطأ فادحا باختيار صورة أوسكار بدلا من الأريكة من ملف الصور المخزّن على كمبيوتري».

وأضافت: «عرفت خطأي عندما بدأت تعليقات سلبية كثيرة تصلني على هاتفي المسجل مع المنشور».

وتابعت: «معظم الذين علقوا على المنشور سخروا مني، بينما هاجمني آخرون متهمين إياي بأني لست الأم المثالية التي تحافظ على أولادها وتحميهم».

واختتمت لوسي حديثها للصحيفة البريطانية قائلة: «شعرت بالراحة عندما حذفت المنشور. سأحرص في المرات القادمة على التحقق قبل النشر، وأن أختار الصور الصحيحة المرفقة بمنشوراتي».

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