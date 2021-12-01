تفاصيل العثور على جثة طفلة مصرية داخل "شوال" وبها طعنات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عثر الأهالي على جثة طفلة، داخل جوال ملقى بجوار منزلها، بمنطقة المساكن الاقتصادية في منطقة حلوان القريبة من العاصمة المصرية القاهرة.

وروى شهود العيان لوسائل الإعلام المصرية، أن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وعثر عليها مصابة بطعنتي في البطن والرأس داخل جوال، مشيرًا إلى أن الجريمة أصبحت حديث أهالي المنطقة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية، يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل جوال وبها طعنات عدة بدائرة القسم.

بالفحص والانتقال تبين العثور على جثة طفلة، تبلغ من العمر 6 سنوات، ويكثف رجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، لكشف غموضه.

تم نقل الجثة إلى المشرحة لمعرفة سبب الوفاة، والوقوف على ملابسات الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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