«لا تقرأ القرآن هنا».. فيديو يثير الجدل والشرطة البريطانية تتحرك «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار فيديو لرجل بريطاني استشاط غضبا على شاب يقرأ آيات من القرآن الكريم، في أحد قطارات العاصمة البريطانية مطالبًا الشاب بالتوقف لأنه يزعجه بالقراءة، موجة من الغضب، والتعاطف مع الشاب المسلم الذي ابدى كثيرا من الهدوء، ولم يقابل غضب الرجل البريطاني بأي استفزاز او عنف.

وبحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية؛ التي نشرت الفيديو والخبر اشارت إلى أنه تم التقاط الفيديو صباح يوم السبت الماضي؛ ويُظهر الفيديو غضب الرجل من شاب يقرأ القرآن الكريم بهدوء، لكن الشاب يتجاهل الامر ليعاود الراكب اعتراضه قائلا: «لن تقوم بذلك في المواصلات العامة حيث أجلس.. أنت حتى ليس لديك أدب لتسألني إن كنت أسمح لك بالتلاوة هنا أم لا».

فيجيب الراكب المسلم: «لست بحاجة إلى إذنك، اذهب وتقدم بشكوى»

ويرد الراكب الغاضب: «بل أنت بحاجة إلى إذني، لأنك تقتحم خصوصيتي في مساحتي»، ويشير الراكب المسلم، قائلًا: «أنت هناك على مقعدك وأنا هنا»، ويضيف المسلم: «إذا كان لديك أي مشكلة، اذهب وتقدم بشكوى».

فيقول الراكب الغاضب: «هل ترى أي شخص هنا من أي ديانة أخرى جالسًا يؤدي صلاة الصباح؟.. لا، هل تعلم لماذا؟.. لأنهم يحترمون الآخرين وهذه مشكلتك. ليس لديك أي احترام للآخرين».

ويرد عليه الراكب المسلم، قائلًا: «أنت رجل كبير السن، تعامل بقدر عمرك، فالأطفال فقط هم من يصرخون».

لكن يجيب المسافر الغاضب: «نعم، أنا رجل كبير، وأنا أخبرك أن ما تفعله هو انتهاك لمساحة الآخرين».

وفيما يواصل الراكب المسلم تلاوة القرآن، يضيف الرجل: «إذا كنت تريد أن تتلو القرآن، عليك أن تستيقظ مبكرًا بنصف ساعة وتقوم بذلك في منزلك».

وفور نشر الفيديو تحركت الشرطة البريطانية، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم شرطة النقل البريطانية، قوله: «نحن على علم بمقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر حادثة كراهية ضد أحد المسلمين على متن أحد خطوط مترو الأنفاق الواقعة بين محطتي مايل إند ومونيمنت».

وأضاف المتحدث باسم الشرطة: «يحقق الضباط في هذا الحادث بجدية، ولن يتم التسامح مع سلوك هذا الرجل ضد الراكب المسلم على متن قطارات السكك الحديدية، ويمكن لأي شهود أو أي شخص لديه معلومات بشأن الحادث الاتصال بنا».

وكشفت «الديلي ميل»، أنه بعد الواقعة، بث الراكب المسلم الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: «لمن يتساءلون بشأن ما حدث؛ فإنني لم أكن أقرأ بصوت مرتفع، ولم أزعج أحدًا، إنه يوم السبت وهو إجازة، وكان القطار فارغًا بنسبة 70% تقريبًا».

ويضيف الراكب للصحيفة: «كنتُ هادئًا وتمالكت نفسي والحمد لله؛ لكني أعتقد أن أفكار الرجل وأفعاله يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الآخرين، أتمنى أن يدرك أخطاءه ويغير طريقته».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news