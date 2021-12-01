تجارب فرنسية على زرع جلد مطبوع حيوياً بالأبعاد الثلاثية

المصدر: مرسيليا ■ أ.ف.ب

تأمل مؤسسة استشفائية في مدينة مرسيليا، في جنوب فرنسا، تحقيق سابقة عالمية في غضون أشهر، تتمثل في صنع الجلد باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، ثم زرعه على جسم مريض، بفضل آلة ليزر ابتكرتها شركة فرنسية ناشئة.

هي «ثورة حقيقية»، بحسب وصف فلورنس سيباتييه، رئيسة مختبر زراعة الخلايا والعلاج الخلوي في مستشفى «لا كونسيبسيون» في مرسيليا، حيث تم أخيراً تركيب منصة طباعة حيوية روبوتية، طوّرتها شركة «بويتيس» (من فعل يوناني يعني «التصنيع»). وتقول سيباتييه: «إنها أداة تكنولوجية متطورة، ستسمح لنا بتصنيع بشرة مطبوعة حيوياً، يمكن استخدامها لدى الإنسان، للمرة الأولى في العالم. ومن المقرر إجراء تجارب سريرية أولى في الربع الأول من عام 2022»، مبدية تفاؤلها بشأن المصادقة على العملية من قبل وكالة الأدوية الفرنسية.

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