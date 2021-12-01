حمم بركانية في جزيرة «لا بالما» الإسبانية تهدد قرية

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

يهدد تدفق جديد للحمم البركانية في جزيرة «لا بالما» الإسبانية البركانية، قرية «لا لاجونا»، التي نجت حتى الآن دون أن تتعرض لأي أذى خلال الأسابيع الماضية، بسبب النشاط البركاني.

وذكرت محطة «آر تي في إي» الرسمية، أمس، أن الصخور السائلة الساخنة، التي وصلت درجة حرارتها إلى 1300 درجة مئوية، تتسرب حالياً من فتحة جديدة، ومازالت على بعد 1.5 كيلومتر من حافة القرية، إلا أن السرعة التي تتحرك بها الحمم البركانية نحو البحر قد تراجعت إلى حد ما، ومازال من الممكن أن يتغير اتجاهها. وكان قد تم إجلاء نحو 1200 من سكان قرية «لا لاجونا» في أكتوبر الماضي.

وقد تعرضت الجزيرة الواقعة في المحيط الأطلسي قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، مجدداً، إلى أكثر من 100 زلزال، تراوح حدتها بين خفيف ومتوسط، خلال الساعات القليلة الماضية. وبلغت قوة الزلزال الأعنف خمس درجات، وشعر به السكان في جميع أنحاء الجزيرة.

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