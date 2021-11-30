الكويت.. سقوط لصة محلات الذهب في قبضة الأمن ومساعدها من جنسية عربية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكن رجال مباحث السالمية في دولة الكويت من اغلاق عشرات من قضايا السرقات التي تعرضت لها محلات ذهب في مناطق المباركية وحولي والفحيحيل والجهراء، وذلك عقب ضبط سيدة من غير محددي الجنسية 41 عاما تدعى "ا.ن" وعثر معها على مسروقات.

وبعد القبض على المتهمة أرشدت عن وافد مصري يدعي "م .ج" اعتاد شراء الذهب منها بأسعار مخفضة، وضبط واعترف، وجار إحالتهما الى النيابة العامة الكويتة.

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