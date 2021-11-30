حادثة دهس غريبة لطفل مصري تعمد قائد سيارة قتله.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت مدينة ديروط بمحافظة أسيوط المصرية، أول من أمس الأحد، حادث دهس مروعًا بمنطقة أبوجبل، حيث صدمت سيارة ملاكي مرت شارع رئيسي بصورة مفاجئة ودهس قائدها طفلاً وأصابه، والغريب أنه وقف بإطار سيارته على جسده لبضع ثوان وأصابه إصابات بالغة وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وقال أحد أقارب الطفل، إنه تم تحويله على الفور إلى قسم الحوادث بالمستشفى الجامعي بمحافظة أسيوط، وهو الآن في حالة خطرة، ويعاني من كسر في الجمجمة ونزيف في منطقة البطن.

26 ثانية كانت هي مدة حادث دهس الطفل في ديروط، حيث رصدت كاميرا المراقبة المواجهة لموقع توقف السيارة الملاكي والموجودة بجانب محل بمنطقة أبوجبل، حيث دهست الطفل خلال 20 ثانية من تحرك السيارة ودهسته أسفل عجلاتها.

ولم يتضح حتى الآن أن ثمة علاقة تجمع الجاني والمجني عليه، إلا أن تفاصيل الفيديو توحي بأن السائق تعمد إيذاء الطفل وقتله.

ووتوجهت أسرته لتحرير محضر ضد صاحب السيارة بقسم شرطة مدينة ديروط، وباشرت النيابة العامة في ديروط التحقيق في واقعة الدهس ليلة أمس.

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