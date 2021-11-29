رجل أعمال هندي يبني لزوجته الشابة تاج محل جديد لتعيش فيه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أهدى رجل أعمال هندي «52 عاما»، عروسته الشابة «27 عاما»، نسخة مصغرة من قصر تاج محل الشهير، منزلا لتعيش فيه. واختار أناند براكاش شوكسي، بناء تحفته المعمارية في مدينة برهانبور، في ولاية ماديا براديش، وسط الهند.

وقال شوكسي لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، «إنها هدية لزوجتي، لكن في الوقت نفسه هدية للمدينة بأسرها، وجميع ساكنيها»،

وكلف بناء المنزل الجديد، نحو 260 ألف دولار أميركي وهو ما يقارب 20 مليون روبية، بالعملة المحلية، وبني وسط أرض تصل مساحتها إلى 50 هكتارا.

وعلى الرغم من أنه بناء خاص، إلا أن جماليات المكان بدأت تجذب الزائرين ويقول شوكسي «الناس يسيرون على الحشائش، ويقومون بالتقاط الصور بواسطة هواتفهم، وكذلك بدأ كثيرون في التقاط الصور قرب القصر أثناء الاحتفال بالأعراس».

وأضاف «لا أمنع أحدا، فهذه مدينتنا جميعا، وجميعنا نعيش في مجتمع متآلف ونعرف بعضنا البعض، جيدا، لذلك فمنزلي مفتوح للجميع». لكنه أوضح أنه ليس مسموحا للجميع بالطبع «الدخول إلى القصر، لأنه في النهاية المنزل الذي نعيش فيه».

لكن في بعض الأحيان تسمح الأسرة لبعض الضيوف بالتجول في القصر، والاستمتاع بالزخارف، والتشكيلات الرخامية الفخمة، والنوافذ المنحوتة بأشكال هندسية رائعة.

والمبنى مؤلف من طابقين مختلفين، ويضم مكتبة، وغرفة للتأمل، وغرفة للرسم، تحوي عدة أعمدة، رخامية، إضافة إلى سلما ملتويا، وسقفا مزينا بالذهب.

استغرق البناء نحو 3 سنوات، قام خلالها شوكسي وزوجه بزيارة مدينة أغرا، عدة مرات لزيارة تاج محل الأصلي، والتعرف على المزيد من تفاصيله.

ويقول شوكسي«لقد استخدمنا الكثير من الصور ثلاثية الأبعاد، لتاج محل، والتي توجد على شبكة الإنترنت، لكي نتمكن من بناء نسختنا»، مشيرا إلى أن الفكرة كانت بناء منزل مشابه، لذلك قرر المهندسون تخفيض الحجم إلى ثلث مساحة تاج محل.

يذكر أن تاج محل الأصلي بني في القرن السابع عشر، في مدينة أغرا، بأمر من الإمبراطور، شاه جهان، تكريما لذكرى زوجه، الملكة ممتاز، التي توفيت أثناء ولادة ابنهما الرابع عشر.

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