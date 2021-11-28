بسبب الخلافات الزوجية.. مصرع امرأة ألقت بنفسها من الطابق الرابع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بمصر، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها، بعدما ألقت نفسها من نافذة شقتها في الطابق الرابع، بسبب خلافات مع زوجها، في الهرم.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن التحقيقات كشفت أن ربة منزل أصيبت بأزمة نفسية، نتيجة خلافاتها مع زوجها، ما دفعها للقفز من نافذة شقتها بالطابق الرابع في عقار بمنطقة الهرم.

وذكرت التحقيقات أن المرأة لقيت مصرعها في الحال، نتيجة إصابتها التي ألمت بها من أثر السقوط، فيما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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