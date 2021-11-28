بسمة وهبة لا تزال في "العناية المركزة".. بانتظار الكشف على قلبها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت مصادر مقربة من الإعلامية بسمة وهبة أنها لا تزال في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات 6 أكتوبر، وذلك بعدما تم نقلها إلى المستشفى عقب سقوطها مغشيًّا عليها أثناء تقديمها حلقة من برنامجها 90 دقيقة بقناة المحور.

وذكرت المصادر في تصريحات صحافية، أنه من المقرر أن تخضع بسمة لعملية قسطرة استكشافية على القلب، كي يطمئن الأطباء على حالتها بشكل دقيق.

وتعرضت بسمة أثناء تقديم حلقتها يوم الأربعاء الماضي، لإغماء مفاجئ على الهواء مباشرةً أثناء تحدثها عن أزمة مؤدي المهرجانات مع الفنان هاني شاكر، الذي أمر بإيقاف عدد كبير منهم.

وسبق وحذرت الإعلامية بسمة وهبة الجمهور أكثر من مرة من السماح لأبنائهم، من الاستماع لمطربي الراب والمهرجانات، بسبب ما تحتويه أغانيهم من ألفاظ بذيئة.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها بسمة لوعكة صحية أثناء تقديمها أحد برامجها، حيث تكرر الأمر معها قبل تسجيل حلقة من برنامجها "شيخ الحارة" قبل أن تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.

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