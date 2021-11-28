عملة معدنية جديدة في اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا

المصدر: د ب ا

أعلنت دار سك العملة الملكية في بريطانيا أن الاحتفال باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث على العرش العام المقبل سيشهد إطلاق عملة معدنية جديدة من فئة 50 بنسا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن العملة المعدنية ستحتوي على الرقم 70، الذي يمثل عدد سنوات حكم الملكة في عام 2022.

وتمت الموافقة على التصميم من قبل الملكة وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال بحدث ملكي على الحافة الخارجية لعملة من فئة خمسين بنسا.

يشار إلى أن دار سك العملة الملكية قامت بسك عملات معدنية في مناسبات مختلفة للملكة طوال فترة حكمها.

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