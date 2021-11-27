شاب ينتحر بعد ساعة من حفل زفافه.. والعروس تكشف السبب

المصدر: القاهرة - متابعات

تلقت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، بلاغاً من مستشفى البدرشين بوصول شاب 26 عاما، توفي بجرح طعني نافذ بالبطن، بعد ساعة من حفل زفافه.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إنه بسؤال أجهزة الأمن أسرة المتوفي، أقرت كل من عروسته ووالدته وشقيقته بتخلصه من حياته، وقالت العروس خلال التحقيقات إنه عقب اختلائهما بالشقة، لم يتمكن من الدخول بها، فتركها في الغرفة وعند غيابه لحقت به فعثرت عليه متوفياً بسكين في المطبخ، فاستغاثت بأهله والذين قاموا بنقله للمستشفى لإسعافه، إلا أنه توفي نتيجة إصابته.

وأكدت والدة الشاب لأجهزة الأمن أن ابنها كان يعاني من حالة نفسية وكانت تظن أن زواجه سوف يحسن حالته النفسية.

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