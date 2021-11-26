مصر.. رجل يعرض ابنه للبيع على «فيسبوك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد حادثة مماثلة وقعت منذ أقل من اسبوعين، ضبطت الأجهزة الامنية في مصر متهما عرض طفله للبيع عبر «فيسبوك».

وقالت مصادر أمنية لموقع «سكاي نيوز» أن معلومات وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة رصدت قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي «بدعوى التبني»، من خلال صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وقـام بـعـرض صـورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.

وتابع المصدر أنه عقب ضبط المتهم تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وله سوابق جنائية، وبرفقته ابنه المعروض للبيع ويبلغ من العمر 5 سنوات.

وخلال الاستجواب الأمني اعترف المتهم بارتكاب الجريمة مبررا فعلته بأنه يعول 5 أطفال ويمر بضائقة مالية، فاختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من «فيسبوك».

وفي 15 نوفمبر الجاري ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على سيدة عرضت طفلها حديث الولادة للبيع بسبب رفض والده الاعتراف به، كما تم القبض كذلك على الأب.

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