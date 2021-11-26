بريطاني يحصل على أول عين باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبح ستيف فارز أول شخص في العالم يحصل على عين اصطناعية أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وأجرى فارز الجراحة في مستشفى مورفيلد، الواقعة شرقي العاصمة البريطانية لندن، يوم أمس الخميس،بحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

ومن المنتظر أن تصبح العين الجديدة بداية لتقنية توفر أعينا أفضل، وأكثر فاعلية من الأعين الاصطناعية المعتادة.

وينتظر أن تقلل التقنية الجديدة وقت الانتظار في مستشفيات بريطانيا بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون لتركيب أعين اصطناعية إلى النصف لتصبح فترة الانتظار نحو ثلاثة أسابيع فقط بدلا عن شهر ونصف.

وقال فارز، وهو في الأربعينات من عمره: «لقد كنت بحاجة لعين اصطناعية، منذ كنت بسن العشرين، ولطالما شعرت بالقلق حيال ذلك».

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