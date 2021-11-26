على طريقة ريا وسكينة.. الحكم بالسجن على 7 نساء ورجل يستدرجون العرسان لسرقتهم وقتلهم !

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اصدرت محكمة مصرية حكمها على سبع سيدات ورجل بالحبس المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين وبراءة 3 بعد ان قتلن شخصا عن طريق استدراجه من خلال احدى صفحات الزواج المزيفة.

وكشفت تحقيقات النيابة المختصة إعطاء المتهمات، مادة ضارة (الكلوزابين) للمجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، بعد أن بيتن النية وعقدن العزم على ذلك بإعداد مخطط إجرامى اتفقن جنائيا عليه وبدأنه بتحضير وتجهيز العقار السابق و"سرنجة طبية" لحفظها بداخله.

وأضافت التحقيقات أنه ما أن ظفرن بضحيتهن وأمن الأخير لهن حتى دسسنها له، لكن مشروب كوكتيل الفاكهة الذي اعددنه له أودى بحياته كونه كان مريضا بالقلب. وتمكنت المتهمات من الاستيلاء على هاتف المجني عليه ونقوده.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين أعدوا مخططًا إجراميًا لسرقة الرجال بطريق الإكراه عن طريق استدراجهم بالتحايل عن طريق إنشاء حساب على تطبيق (فيسبوك) للزواج والاتفاق مع ضحاياهم على التقابل في المقاهي لرؤية العروس، ليقوموا بحقن المشروب المقدم لضحيتهم بعقار يسبب الإغماء والتخدير على الفور فيقوموا بسرقة ضحيتهم والفرار.

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