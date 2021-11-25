الكويت.. تأجيل محاكمة قاتل "فرح" إلى 13 المقبل لتقديم تفريغ كاميرات "الجنائية" لواقعة دهسها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

عقدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الخميس، أولى جلساتها لنظر استئناف المواطن "ف.ص" المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر، لحكم محكمة الجنايات القاضي في السادس من يوليو الماضي بإعدامه شنقا.

وقررت الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار نصر آل هيد، تأجيل الاستئناف إلى الثالث عشر من يناير المقبل، وذلك لتقديم تفريغ كاميرات إدارة المباحث الجنائية لحظة تقدم المغدورة وقريبتها بشكوى للإدارة، حيث تعرضتا قبل نحو شهرين من جريمة القتل لمحاولة دهس وشروع بالقتل بمركبة المتهم حسب ادعاء وكيل الورثة.

وكان المتهم قد استأنف الحكم الأولي الذي أدانه بسبع تهم هي: الخطف عن طريق القوة، القتل عمدا مع سبق الإصرار، خطف قاصر بالقوة، تهديد بإلحاق الضرر، إتلاف مركبة عمداً، السير على رصيف المشاة، الدخول عكس السير.

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