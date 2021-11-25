ظاهرة غريبة في سماء الأرجنتين «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت ظاهرة مناخية غريبة، شهدها سكان في الأرجنتين، موجة من الدهشة المقترنة بالخوف، وانتشرت مقاطع فيديو وثقت هذه الظاهرة على نطاق عالمي، وأظهرت الفيديوهات السحبَ وكأنها فقاعات أو كرات عملاقة من الصوف القطني.

وذكرت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أن سماء الارجنتين امتلأت بسحب نادرة يطلق عليها سحب «ماماتوس».

وقال خبراء إنه رغم جمال هذا النوع من السحاب؛ إلا أن تَشكلها ينذر باحتمال حدوث عواصف رعدية عنيفة؛ وهو ما حدث بالفعل في الأرجنتين، السبت الماضي، حسب «سكاي نيوز عربية».

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