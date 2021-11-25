الكويت.. القبض على مقيم عربي يسرق أغطية الصرف الصحي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

احتجزت الشرطة الكويتية، مقيماً على ذمة قضية سرقة أملاك دولة، لاستيلائه على أغطية الصرف الصحي في منطقة الأحمدي، والعثور بحوزته على 4 أغطية حديدية.

وذكرت الصحافة الكويتية، أن إحدى دوريات أمن منطقة الأحمدي، خلال متابعتها الأوضاع الأمنية، اشتبهوا في مركبة من نوع ميني باص، وباستيقافها للتحقيق مع قائدها تبيّن أنه مقيم من جنسية عربية، وبالتحقيق الأوّلي معه لاحظ أحد رجال الأمن وجود أربعة أغطية صرف صحي داخلها، وعلى الفور تم ضبطه والتحفظ على المضبوطات، وأُحيل إلى جهة الاختصاص.

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