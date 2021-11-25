مطعم يمنع زبونا من الدخول لأن شهيته مفتوحة: «يأكل 4 كيلو جمبري» !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

خسر مطعم صيني في مدينة «تشانجشا» آلاف الجنيهات، حين منع رجلا من تناول الطعام لأنه يأكل كيلوجرامات كثيرة جدا من لحم الخنزير والجمبري في كل مرة يذهب هناك، فخرجت حملات تطالب بمقاطعة المطعم وتغريمه.

ويذكر أن نظام هذا المطعم الصيني «بوفيه مفتوح»، ما يعني أن الزبائن يمكنهم تناول ما يكفيهم من الطعام مقابل مبلغ محدد، ولكن جرى منع أحد الزبائن من دخول المطعم لأنه «يتناول طعاما أكثر من العادي»، بحسب موقع «أوديتي سنترال».

وأخبر الزبون الذي منع من دخول المطعم المراسلين المحليين أنه جرى منعه من بوفيه المطعم الذي يسمى «Handadi Seafood BBQ Buffet» في مدينة «تشانجشا» لمجرد أنه يأكل أكثر من المستفيد العادي.

واعترف الرجل بأنه كان يأكل حوالي 1.5 كيلوجرام من لحم الخنزير، و3.5 إلى 4 كيلوجرام من الجمبري في كل زيارة له قبل حظره من الدخول، لكنه اعتبر أنه يتعرض للتمييز والعنصرية بسبب شهيته المفتوحة، وقال الرجل، الذي يعرف إعلاميا باسم كانج: «يمكنني أن آكل كثيرًا، هل هذا خطأ، أنا لا أهدر أي طعام، أكل الكثير منه فقط».

وعندما واجهت وسائل الإعلام المحلية صاحب المطعم، أكد أن كانج مُنع من تناول الطعام في مطعمه لأنه ببساطة يأكل الكثير، وقال:«في كل مرة يأتي إلى هنا، أفقد بضع مئات من اليوانات، حتى عندما يشرب حليب الصويا، يمكنه شرب 20 أو 30 زجاجة، وعندما يأكل لحم الخنزير، فإنه يأكل صينية بأكملها، وبالنسبة للجمبري، عادة ما يتناول الناس قطعة واحدة أو اثنتين، أما هو فيأخذ صينية بأكملها».

وانتشرت قصة كانج على نطاق واسع في الصين الأسبوع الماضي، إذ حصدت أكثر من 250 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن غالبية المشاهدين يؤيدون كانج، بحجة أنه إذا لم يستطع المطعم التعامل مع شهيته، فيجب أن يتوقف عن العمل كبوفيه مفتوح.

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