مصر.. سائقا "كارو" يضربان محامية بالكرباج ويمزقان ملابسها.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة المصرية بحبس عاملين بتهمة الاعتداء على محامية بالضرب بالكرباج وتمزيق ملابسها خلال سيرها بالشارع أثناء عودتها من العمل بمنطقة أوسيم، بعد أن اصطدما بها من الخلف، وتعديا عليها بالألفاظ والشتائم.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الحادث وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث.

واعتدى محمد. ش- 20 عاما، بمعاونة صديقه إسلام.أ، سائقان على عربة كارو، على محامية تُدعى أماني أشرف، وذلك في أثناء سيرهما بالعربة، واصطدما بها أثناء عودتها من العمل بمنطقة أوسيم.

القاهرة 24 التقى أماني أشرف، حيث قالت إنها تعمل في مهنة المحاماة، وبعد انتهاء يومها العملي وخلال اتجاهها إلى منزلها؛ فوجئت بشخصين يستقلان عربة كارو، يصطدمان بها من الخلف، لترتطم بالأرض من شدة الاصطدام، وعندما حاولت النهوض وهي مرتجفة، لتخبرهما أن ينتبها لما فعلاه بها؛ إلا أنهما أخذا يسبانها في البداية.

لم تكن أماني التي كانت تغمرها السعادة قبل يومين؛ لخطبتها تنتظر رد فعل المتهمين وتعديهما عليها بالألفاظ الخارجة، وسبهما لوالديها، وتهددهما لها بالضرب، لتفاجأ بهما يضربها ضربًا مبرحًا بالكرباج على جسدها، محدثان لها كدمات وسحجات متفرقة.

وتشير الفتاة إلى أنها عندما حاولت الهرب منهما؛ لكن سرعان ما أمسكا بها ومزقا ملابسها وطرحاها أرضًا، وسرقا هاتفها المحمول، وبعض من ذهبها التي ترتديه، فصرخت المجني عليها لتستنجد بالمارة، لكن لم ينجدها أحد؛ خوفًا على أنفسهم من سائقي الكارو، واكتفوا بمشاهدة الأمر بسلبية.

وكان قسم شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من فتاة اتهمت فيه شابين بالاعتداء عليها، وحددت هوية المتهمين.

وتمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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