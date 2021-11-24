مخدر بالعصير أثناء الرؤية الشرعية ثم سرقة بالإكراه.. عصابة نسائية تستدرج راغبي الزواج

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تعقد محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة في مجمع محاكم التجمع الخامس، للنطق بالحكم في محاكمة 8 متهمين بينهم 7 سيدات، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في استدراج راغبي الزواج عبر الفيس بوك، وسرقتهم بالإكراه في البساتين.

وجاء أمر إحالة الـ 7 سيدات ورجل إلى محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا بإعداد مخطط اجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين.

وتابع أمر الإحالة أنه عندما آمن الضحية لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتى احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من افقاده الوعي وإعدام مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته، تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمستشفى على النحو الوارد بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما استخدموا حساب إلكتروني تطبيق الفيس بوك على شبكة المعلومات الدولية بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة المار بياناتها.

وذكر المجني عليه في شهادته أنه تعرض لواقعة سرقة بالإكراه بأن تعرف على إحدى المتهمات عن طريق تطبيق الفيس بوك على صفحة للزواج وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوي اختيار العروس التي يرغب في عقد قرانه عليها، وبتقابله مع المتهمات في إحدى المقاهي غافلوه دون علمه، وقاموا بدس عقار يسبب التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقيا على جانب الطريق، وتم إيصاله للمستشفى لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.

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