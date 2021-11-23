كاميرا مسجد توثق لحظة وفاة رجل عراقي خلال أدائه صلاة المغرب "فيديو"

المصدر: ضض

تداولت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو يوثق لحظة وفاة أحد المصلين في بالعراق.

ويظهر الفيديو، لحظة وفاة رجال عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد عروة بن الزبير في مدينة الرمادي بالعراق، وعلى الرغم من محاولات انقاذه من قبل بعض المصلين الذين انتبهوا لسقوطه، إلا أن الرجل كان قد فارق الحياة لحظة سقوطه على ارض المسجد.

لحظة وفـاة مسن عراقي أثناء أدائه صلاة المغرب في مسجد بـ #الرمادي.



هنيئاً له حسن الخاتمة pic.twitter.com/Wbq9xVQKyO — الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) November 23, 2021

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